Cuaca Malang Hari ini, Gerimis dan Hujan Lebat Melanda Sejak Pagi-Malam

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (11/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Klojen, Lowokwaru, dan Sukun. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Bantur, Dau, Donomulyo, Jabung, Kalipare, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Dau, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pakisaji, Pujon, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Karangploso, Poncokusumo, dan Pujon. Kawasan lainnya cerah hingga gerimis.