Cuaca Jawa Timur 11 Januari 2026, Gerimis dan Hujan Lebat dari Pagi-Malam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (11/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Batu, Kota Malang, dan Sampang.

Gerimis mengguyur Blitar, Jombang, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun , Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda melanda Kota Batu, Kota Malang, dan Sampang. Gerimis mengguyur Gresik, Jombang, Kota Kediri, Kota Madiun, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, dan Probolinggo. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya Kota Batu hujan lebat disertai petir. Gresik, Jombang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, dan Probolinggo gerimis. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-24 kilometer per jam.