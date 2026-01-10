Kronologi Pemain Asing Madura United Kecelakaan di Dekat Jembatan Suramadu

JPNN.com

Sabtu, 10 Januari 2026 – 22:25 WIB
Pemain asing Madura United Medonca mengalami kecelakaan di area dekat Jembatan Suramadu, Sabtu (10/1). Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Foto: Humas Polres Bangkalan

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Pemain asing Madura United Medonca mengalami kecelakaan di area dekat Jembatan Suramadu, Sabtu (10/1). Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama menjelaskan kecelakaan itu melibatkan dua kendaraan.

Kendaraan Daihatsu Sigra bernomor polisi W-1514-XQ yang dikemudikan Medonca, dengan kendaraan Toyota Avanza bernomor polisi L 1325 GD dikendarai M, laki-laki (50 tahun) asal Surabaya.

Kronologinya, kendaraan yang dikemudikan oleh Medonca berjalan dari arah selatan ke utara.

“Sesampainya di tempat kejadian bertabrakan dengan kendaraan Toyota Avanza yang berjalan dari arah selatan ke utara,” kata Agung.

Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Hanya saja kendaraan mengalami kerusakan.

Berdasarkan informasi yang diterima, Medonca hendak menjemput istrinya yang rencananya akan menonton pertandingan Madura United melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP).

Mendonca sendiri tak ikut bertanding dalam laga malam nanti. Sanksi kartu merah pada laga sebelumnya membuatnya harus absen membela Laskar Sape Kerrab.

Detik-detik mobil yang dikendarai pemain asing Madura United Medonca kecelakaan di dekat Jembatan Suramadu
