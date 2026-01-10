Ratusan Pelajar di Mojokerto Diduga Keracunan MBG, Mengeluh Muntah & Diare

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Ratusan pelajar di Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto mengalami keracunan diduga setelah mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG), Sabtu (10/1). Ratusan pelajar itu dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan mulai dari Puskesmas hingga ke rumah sakit.

Kepala Desa Wonodadi Miskan membenarkan insiden keracunan karena diduga karena mengonsumsi MBG tersebut.

“Iya betul, yang keracunan sekitar 200 orang lebih. Ada yang dirawat di RS Gondang, Pustu Pesanggrahan, Puskesmas Pacet, hingga RSUD Mojosari,” ujar Miskan, Sabtu (10/1).

Berdasarkan data sementara, 17 pelajar dilarikan ke UPT Puskesmas Gondang, Sabtu (10/1). Mereka datang hampir bersamaan ke puskesmas sekitar pukul 09.30 hingga 10.00 WIB dan langsung mendapatkan penanganan medis dari petugas.

Kepala UPT Puskesmas Gondang dr Rohmatun Naja membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, seluruh pasien saat ini masih dalam penanganan tim medis.

“Benar, ada dugaan keracunan. Pasien mulai masuk sekitar pukul 09.30 sampai 10.00 WIB,” kata dr. Rohmatun.

Dia menjelaskan total terdapat 17 pasien dengan keluhan muntah, diare, dan pusing. Para pelajar berasal dari wilayah Kutorejo dan datang didampingi ustadzah dari salah satu yayasan.

“Gejalanya muntah, sebagian diare dan pusing. Kami fokuskan penanganan agar kondisi pasien stabil,” jelasnya.