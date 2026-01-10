JPNN.com

Hendak Jemput Istri, Pemain Asing Madura United Kecelakaan di Jembatan Suramadu

Sabtu, 10 Januari 2026 – 21:00 WIB
Hendak Jemput Istri, Pemain Asing Madura United Kecelakaan di Jembatan Suramadu - JPNN.com Jatim
Mobil yang dikendarai Pemain asing Madura United Mendonca mengalami kecelakaan di area dekat Jembatan Surabaya, Sabtu (10/1). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Pemain asing Madura United Mendonca mengalami kecelakaan di area dekat Jembatan Surabaya, Sabtu (10/1). Video yang beredar memperlihatkan mobil berwarna hitam yang dikendarai Mendonca terpersok ke semak-semak.

Dalam video itu juga memperlihatkan Mendonca yang berkapasitas hitam dan celana putih tengah sibuk dengan ponsel di tangan.

Pemaian asal Brasil itu diduga kecelakaan saat mengendarai mobil dari Kabupaten Pamekasan ke Kota Surabaya.

Pria itu hendak menjemput istrinya yang rencananya akan menonton pertandingan Madura United melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP).

Mendonca sendiri tak ikut bertanding dalam laga malam nanti. Sanksi kartu merah pada laga sebelumnya membuatnya harus absen membela Laskar Sape Kerrab.

Media Officer Madura United Ferdiansyah Alifurrohman membenarkan tragedi ini. Kecelakaan itu pun sudah ditangani.

"Benar, tetapi sudah selesai," ujar Ferdiansyah singkat, Sabtu (10/1) sore.

Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mendonca dalam keadaan aman, baik dan tidak mengalami cidera serius. (mcr23/jpnn)

Pemain asing Madura United mengalami kecelakaan di dekat Jembatan Suramadu saat perjalanan menjemput istrinya.

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

