Pakar dan Coach Esports Bongkar Manfaat MLBB untuk Karakter Anak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dunia gaming dan esports masih kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian orang tua karena dianggap sekadar hiburan yang melalaikan kewajiban belajar. Stigma tersebut coba dipatahkan melalui talkshow bertajuk Beyond the Game: Bangun Karakter, Bangun Masa Depan dalam rangkaian Grand Tournament MLBB Goes to School 2025 di Surabaya, Sabtu (10/1).

Diskusi ini menghadirkan perspektif bahwa game kompetitif seperti Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) bukan sekadar permainan, melainkan juga sarana pembentukan karakter, kepemimpinan, serta pengendalian emosi anak jika dikelola secara tepat.

Talkshow menghadirkan dua narasumber dari latar belakang berbeda, yakni Samanta Elsener, M.Psi., Psikolog Klinis Anak dan Keluarga, serta SaintDeLucaz, Head Coach tim juara MPL ID Season 14, Team Liquid ID.

Samanta Elsener menekankan bahwa di era digital, peran orang tua tidak lagi sebatas mengawasi, melainkan menjadi pendamping aktif yang memahami dunia anak.

“Teknologi adalah realitas yang sudah ada di tangan anak-anak. Peran orang tua adalah memegang kendali kontrol. Saat anak bermain, kita wajib mendampingi. Tidak harus selalu duduk di sebelahnya, tetapi orang tua perlu memahami dunia mereka, istilah yang digunakan, dengan siapa mereka bermain, serta durasi bermainnya,” kata Samanta.

Menurutnya, manajemen waktu yang baik justru dapat membentuk pola pikir positif pada anak. “Di balik aktivitas bermain, anak sebenarnya sedang mengasah kemampuan berpikir strategis, kepemimpinan, serta kerja sama tim,” ujarnya.

Terkait regulasi emosi, Samanta mengingatkan orang tua agar tidak langsung menyalahkan anak saat mengalami kekalahan.

“Besarkan hati anak terlebih dahulu. Validasi perasaannya dan ajarkan cara mengekspresikan emosi secara sehat dan beretika,” ucapnya.