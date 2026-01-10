Jatim–Jerman Perkuat Kerja Sama Kesehatan, Lingkungan, dan Pendidikan Vokasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Jerman sepakat memperkuat kerja sama lintas sektor, mulai dari kesehatan, lingkungan, hingga pendidikan vokasi.

Rencana itu dibasahan dalam pertemuan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Duta Besar Jerman untuk Indonesia H.E. Mr. Ralf Beste di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (9/1).

Khofifah menyampaikan apresiasi atas kontribusi teknologi dan alat kesehatan asal Jerman yang selama ini mendukung layanan kesehatan di Jawa Timur.

Dia berharap kerja sama tersebut dapat ditingkatkan melalui program pendampingan dokter spesialis dari Jerman.

“Kalau kerja sama teknologi kesehatan ini dilengkapi dengan mentoring dokter spesialis dari Jerman, peran RSU dr Soetomo sebagai international hospital akan semakin kuat,” ujar Khofifah.

Selain sektor kesehatan, isu perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan juga menjadi fokus pembahasan.

Salah satu bentuk kerja sama konkret adalah pengelolaan sampah yang saat ini tengah dikembangkan di TPA Supit Urang, Kota Malang.

“Mitigasi global warming dan climate change menjadi isu bersama yang harus ditangani secara kolaboratif,” kata Khofifah.