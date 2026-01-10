Penjual Kerupuk Asal Nganjuk Ditemukan Tewas Kondisi Tergantung di Rumah Kontrakan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penjual kerupuk ditemukan tewas dalam kondisi tergantung di rumah kontrakannya Jalan Tenggilis Mulyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Sabtu (10/1).

Korban diketahui berinisial RM (24) warga asal Kabupaten Nganjuk.

Kapolsek Tenggilis Mejoyo AKP Didik Ary mengatakan pihaknya menerima laporan ada orang gantung diri sekitar pukul 09.00 WIB.

Setelah menerima laporan itu, Unit Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo bersama tim Inafis Polrestabes Surabaya langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP.

"Kami bersama Polrestabes Surabaya langsung melakukan olah TKP," ujarnya.

Didik menyebut tubuh RM ditemukan tergantung di ruangan tengah rumah kontrakan dengan seutas tali berwarna putih melilit di leher dan diikatkan pada kayu atap rumah

Sementara itu, di bawah tubuh korban terdapat kursi plastik yang diduga dipakai korban sebagai pijakan saat melakukan aksi gantung diri.

Barang bukti itu kini diamankan petugas kepolisian sebagai bukti petunjuk dalam pengungkapan kasus tersebut.