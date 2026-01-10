JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Produksi Padi Jatim Tertinggi Nasional 2025, Capai 12,69 Juta Ton GKP

Produksi Padi Jatim Tertinggi Nasional 2025, Capai 12,69 Juta Ton GKP

Sabtu, 10 Januari 2026 – 13:08 WIB
Produksi Padi Jatim Tertinggi Nasional 2025, Capai 12,69 Juta Ton GKP - JPNN.com Jatim
Gubernur Khofifah menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Swasembada Pangan 2025 dari Presiden RI Prabowo Subianto. Foto: Humas Pemprov Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Provinsi Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan nasional setelah mencatatkan produksi padi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 5 Januari 2026, produksi padi Jawa Timur mencapai 12.694.148 ton Gabah Kering Panen (GKP).

Capaian itu setara dengan 10.557.883 ton Gabah Kering Giling (GKG) dan menghasilkan produksi beras sebesar 6.096.344 ton.

Baca Juga:

Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024, yang masing-masing tercatat sebesar 9,27 juta ton GKG padi dan 5,35 juta ton beras.

Dengan capaian tersebut, Jawa Timur menjadi provinsi produsen padi dan beras terbesar nasional, mengungguli Jawa Barat yang mencatatkan produksi 10.240.405 ton GKG padi dan 5.913.651 ton beras, serta Jawa Tengah dengan produksi 9.409.108 ton GKG dan 5.410.794 ton beras.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan lonjakan produksi padi dan beras tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, khususnya para petani di Jawa Timur.

Baca Juga:

“Sepanjang 2025, Jawa Timur berhasil menjadi provinsi dengan produksi padi dan beras tertinggi nasional. Ini adalah buah dari kerja keras para petani serta dukungan semua pihak,” ujar Khofifah saat Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).

Khofifah menjelaskan peningkatan produksi didorong oleh berbagai program strategis di sektor pertanian, mulai dari mekanisasi pertanian, penyediaan bibit unggul, hingga optimalisasi irigasi melalui pompanisasi dan perbaikan saluran air.

Jawa Timur menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi nasional mengungguli Jawa Barat dan Jawa Tengah
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Jawa Timur provinsi jatim produksi padi jatim swasembada pangan jatim produksi padi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU