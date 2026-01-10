Truk Tabrak Pemotor di Ngawi Setelah Terobos Lampu Merah, 1 Orang Tewas

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Ir Soekarno atau Ring Road Timur Ngawi, tepatnya di KM 06–07, Desa Kandangan, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, Jumat (9/1).

Insiden tersebut melibatkan sepeda motor dan truk tangki trailer yang menyebabkan satu orang meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 17.30 WIB di persimpangan lampu lalu lintas setempat.

“Kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Astrea 800 dan truk tangki Hino trailer. Berdasarkan keterangan saksi, pengemudi truk diduga menerobos lampu merah,” ujar Yuliana.

Sepeda motor Honda Astrea 800 bernopol AE 6404 JX dikendarai Riki Wijaya (22) warga Desa Karang Tengah, Kecamatan Prandon, Kabupaten Ngawi, yang saat itu berboncengan dengan Diah Maharani (20) warga Desa Klampisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Kendaraan tersebut melaju dari arah utara ke selatan.

Sementara itu, truk tangki Hino trailer bernopol AD 8174 OJ yang dikemudikan Agus Hasanudin (50) warga Kabupaten Mojokerto, melaju dari arah barat ke timur.

“Jarak sudah dekat dan kurang hati-hati, tabrakan tidak dapat dihindari. Benturan terjadi pada bagian samping kiri depan truk dengan bagian depan sepeda motor,” jelasnya.

Akibat kejadian itu, penumpang sepeda motor Diah Maharani mengalami luka berat di bagian kepala dan meninggal dunia di TKP.