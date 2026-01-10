Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Gerimis & Hujan Lebat Disertai Petir

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (10/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siang sampai malam berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Donomulyo, Kalipare, Karangploso, Lawang, Pagak, Poncokusumo, Singosari, dan Sumberpucung. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Siangnya Donomulyo, Kalipare, Karangploso, Lawang, Pagak, Poncokusumo, Singosari, dan Sumberpucung. Beberapa jam kemudian berawan dan gerimis.

Sorenya Poncokusumo hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Kasembon, Poncokusumo, dan Pujon. Kawasan lainnya berawan dan berangin.