Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Sore Kawasan Berikut Bakal Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (10/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Gunung Anyar, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, dan Wonocolo. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya Bulak, Kenjeran, dan Pakal berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 12-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)