Cuaca Jawa Timur 10 Januari 2026, Pagi-Malam Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (10/1).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Kota Batu, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Magetan, dan Mojokerto.

Hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Surabaya, Lumajang, Madiun, Malang, Ponorogo, Sidoarjo, Sumenep, dan Tulungagung. Adapun wilayah lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, dan Ngawi.

Gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Jember, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Madiun, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso, Nganjuk, dan Ngawi. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Madiun, Magetan, Probolinggo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-29 derajat celsius.