Tri Dukung Liga Tendang Bola 2026 untuk Ekosistem Futsal Pelajar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui brand Tri hadir dalam ajang Liga Tendang Bola (LTB) 2026, liga futsal pelajar yang dirancang sebagai ekosistem berkelanjutan dengan mengintegrasikan olahraga, kreativitas, dan pengalaman digital.

Kehadiran Tri menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pemberdayaan generasi muda melalui ruang-ruang positif dan kompetitif di bidang olahraga.

Liga Tendang Bola 2026 hadir dengan skala yang lebih luas dan konsep yang makin matang melalui tajuk Yamaha Fazzio LTB with Tri 2026. Sejak pertama kali digelar pada 2023, Liga Tendang Bola berkembang dari kompetisi tingkat kota menjadi ajang berskala regional yang melibatkan Surabaya, Gresik, dan Mojokerto.

Pada Season 2025, liga ini mencatat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar dan komunitas. Puluhan ribu penonton hadir secara langsung, sementara ratusan ribu lainnya menyaksikan secara daring. Capaian tersebut mengukuhkan Liga Tendang Bola sebagai salah satu ajang sportainment pelajar terbesar di Jawa Timur.

Kesuksesan itu menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan Liga Tendang Bola 2026 yang kini tidak hanya menitikberatkan pada kompetisi, tetapi juga pembinaan karakter, penguatan komunitas sekolah, serta penciptaan ruang aman dan positif bagi generasi muda untuk bertumbuh dan berekspresi.

Melalui brand Tri, Indosat hadir sebagai partner strategis dalam Liga Tendang Bola 2026. Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Tri untuk tumbuh bersama generasi muda dan mendukung aktivitas yang relevan dengan gaya hidup pelajar.

“Kami percaya generasi muda membutuhkan ruang yang aman, positif, dan berkelanjutan untuk bertumbuh. Melalui kolaborasi di Liga Tendang Bola 2026, Tri ingin hadir lebih dekat dengan pelajar dan menjadi bagian dari perjalanan mereka dalam meraih prestasi serta membangun karakter,” ujar EVP Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison Fahd Yudhanegoro.

Fahd menjelaskan dukungan Tri diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari penyediaan produk dan konektivitas digital seperti HiFi Air 5G, program apresiasi, hingga aktivasi langsung ke sekolah-sekolah.