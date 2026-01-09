JPNN.com

Jumat, 09 Januari 2026 – 19:37 WIB
Digitalisasi Pajak dan Parkir Surabaya Tarik Perhatian Pemkab Sidoarjo
Pemkab Sidoarjo pelajari cara Pemkot Surabaya optimalkan PAD lewat digitalisasi parkir. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan parkir menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja jajaran Pemkab Sidoarjo ke Balai Kota Surabaya, Kamis (8/1).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membeberkan digitalisasi pajak daerah, khususnya sektor rumah makan dan hotel, telah berdampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan daerah.

“Seluruh transaksi kini tercatat secara digital dan langsung masuk ke server Pemkot. Potensi penerimaan pajak bisa mencapai sekitar Rp109 miliar, dibandingkan sebelumnya yang hanya sekitar Rp70 miliar,” ungkap Eri.

Dia menjelaskan sistem yang digunakan bukan sekadar tapping box, melainkan sistem digital penuh yang mengirimkan data transaksi secara real time tanpa pencatatan manual. Mulai 2026, Pemkot Surabaya akan mengelola sistem tersebut secara mandiri dengan server dan aplikasi sendiri.

Meski investasi server mencapai hampir Rp1 miliar, Eri menilai manfaatnya jauh lebih besar. Dalam tiga bulan terakhir, penerimaan pajak daerah tercatat meningkat hingga mendekati Rp100 miliar.

“Pemerintah hidup dari pajak. Sistem digital ini dibangun atas dasar kejujuran, bukan untuk menindak, tetapi untuk membangun kepercayaan,” tuturnya.

Digitalisasi juga diterapkan pada sektor parkir. Mulai 2026, seluruh titik parkir di Surabaya akan diarahkan menggunakan sistem non-tunai, tanpa meniadakan opsi pembayaran tunai.

Wali Kota Eri paparkan strategi pemkot optimalkan PAD lewat digitalisasi parkir
