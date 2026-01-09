Pecah Ban, Truk Muatan Anak Ayam Terguling di Tol Nganjuk-Caruban

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Truk pikap boks bernomor polisi S 9520 NE bermuatan anak ayam terguling di KM 613, Jalur B ruas Tol Nganjuk-Caruban, masuk Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jumat (9/1) pukul 09.20 WIB.

Kecelakaan tunggal itu terjadi diduga karena truk pikap mengalami pecah ban. Beruntung tidak ada korban jiwa.

Kanit PJR Jatim VI AKP Matheus Jaka menjelaskan kecelakaan itu bermula saat truk yang dikemudikan Ivan Adui (21), warga Dusun Jambu, Desa Jabon, Kecamatan/Kabupaten Jombang melaju di jalur kiri.

“Kendaraan melaju di lajur kiri. Sesampainya di TKP diduga mengalami pecah ban dan oleng ke kiri menabrak guardrill dengan posisi terakhir kendaraan terguling di antara bahu jalan dan lajur kiri,” jelasnya.

Akibatnya, pengemudi mengalami luka ringan dan dilarikan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Situasi dilaporkan arus landai lancar,cuaca cerah.

Petugas telah melaksanakan Olah TKP, mengamankan kendaraan sebagai barang bukti, dan melakukan pengaturan arus lalu lintas.

“Penyebab persis kecelakaan masih dalam penyelidikan lebih lanjut,,” kata dia. (mcr23/jpnn)