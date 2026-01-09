Ideologi Kekerasan Ancam Anak, Dindik Jatim Siapkan Langkah Antisipatif

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) Aries Agung Paewai merespons serius temuan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri terkait paparan ideologi kekerasan ekstrem terhadap anak melalui kanal digital yang berkedok komunitas tertentu.

Berdasarkan data Densus 88, paparan tertinggi ditemukan di DKI Jakarta dengan 15 anak, disusul Jawa Barat 12 anak, Jawa Timur 11 anak, dan Jawa Tengah 9 anak. Paparan juga terjadi di sejumlah daerah lain, mulai dari Kalimantan Selatan hingga Sulawesi Tenggara.

Aries menilai temuan tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk memperkuat langkah pencegahan sejak dini.

“Anak-anak kita hari ini hidup dalam ruang digital yang bergerak sangat cepat. Tanpa pendampingan, pengawasan, dan literasi yang tepat, mereka rentan terpapar konten berbahaya yang tidak selalu tampak secara kasat mata,” ujar Aries, Jumat (9/1).

Dindik Jatim, kata Aries, mendorong penguatan literasi digital reflektif di satuan pendidikan, khususnya SMA, SMK, dan SLB.

Menurutnya, literasi digital tidak boleh hanya berfokus pada keterampilan teknis penggunaan teknologi, tetapi harus membentuk kemampuan berpikir kritis sebelum merespons konten digital.

“Literasi digital harus membentuk kebiasaan menunda reaksi emosional, memahami konteks informasi, dan menyadari tidak semua konten layak dipercaya atau disebarkan. Ini bagian dari pendidikan karakter,” ujarnya.

Selain itu, Aries menekankan pentingnya optimalisasi peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) serta wali kelas sebagai garda terdepan dalam deteksi dini.