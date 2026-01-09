Longsor Tutup Jalur Bromo via Malang, Akses Hanya Bisa Dilalui Roda Dua

jatim.jpnn.com, MALANG - Jalan Raya Gubugklakah yang menjadi jalur utama menuju kawasan wisata Gunung Bromo via Malang longsor.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan akses menuju Bromo yang sebelumnya tertutup total kini sudah bisa dilalui, tetapi hanya untuk kendaraan roda dua.

"Benar (hanya bisa dilalui kendaraan roda dua). Alat berat dari Dinas PU Bina Marga masih berjalan, sudah akan mendekati lokasi dan dalam pengawalan BPBD," kata Sadono, Jumat (9/1).

Dia menjelaskan personel BPBD bersama dinas terkait serta warga setempat masih melakukan pembersihan material longsoran secara manual sambil menunggu kedatangan alat berat.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Malang, tanah longsor terjadi pada Kamis (8/1) malam setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras sejak pukul 15.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Material longsoran berasal dari tebing dengan tinggi sekitar 35 meter dan lebar 8 meter yang runtuh akibat terkikis air hujan.

Timbunan material longsor menutup badan jalan sepanjang sekitar 10 meter dengan ketebalan material mencapai 1 hingga 1,5 meter.

Petugas masih fokus melakukan pengamanan di lokasi untuk mengantisipasi potensi longsor susulan. Penanganannya membutuhkan waktu cukup panjang.