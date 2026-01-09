Dindik Jatim Soroti Hasil TKA, Fokus Perbaiki Pola Pembelajaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) Jawa Timur yang menempatkan provinsi ini di peringkat kelima nasional menjadi bahan evaluasi mendalam bagi Dinas Pendidikan Jatim.

Berdasarkan data TKA, nilai rata-rata siswa Jawa Timur untuk mata pelajaran Matematika tercatat 36,77, Bahasa Inggris 25,35, dan Bahasa Indonesia 56,98. Capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kualitas riil peserta didik di seluruh satuan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menyatakan TKA memiliki karakter berbeda dengan seleksi masuk perguruan tinggi seperti SNBP maupun SNBT.

“TKA ini bukan seleksi masuk perguruan tinggi. TKA melihat hasil lulusan dari seluruh sekolah dan seluruh siswa, lalu dirata-ratakan secara nasional,” ujar Aries, Jumat (9/1).

Aries mengakui adanya disparitas capaian antardaerah di Jawa Timur yang memengaruhi nilai rata-rata provinsi. Perbedaan kualitas antarwilayah tersebut membuat daerah dengan capaian lebih rendah turut menekan nilai agregat.

“Di Jawa Timur memang ada perbedaan antarwilayah. Ada yang nilainya tinggi, ada juga yang agak rendah. Ini yang memengaruhi nilai rata-rata secara keseluruhan,” jelasnya.

Meski demikian, Aries menegaskan optimisme terhadap kesiapan akademik peserta didik Jawa Timur. Berdasarkan pemetaan internal, banyak sekolah justru mencatat capaian di atas rata-rata nasional.

“Kalau kita lihat di sektor sekolah, rata-rata sebenarnya tinggi. Di Malang itu tinggi, di beberapa wilayah Surabaya juga tinggi. Ini mengartikan bahwa anak-anak kita sebenarnya sudah siap,” ucapnya.