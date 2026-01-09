Telkom University Terapkan Sistem Monitoring Kualitas Air Kolam Ikan IoT di Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Telkom University Kampus Surabaya melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Pengmas) dengan fokus pada penerapan sistem monitoring kualitas air kolam ikan di Desa Sari Rogo, Kabupaten Sidoarjo.

Ketua Pengabdian Masyarakat Telkom University Surabaya, Dr Helmy Widyantara, S.Kom., M.Eng, mengatakan kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat meningkatkan kualitas budidaya ikan melalui pemanfaatan teknologi, khususnya sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT) yang didukung panel surya sebagai sumber energi terbarukan.

“Sistem ini dirancang untuk membantu petani ikan memantau kondisi kolam secara real-time sehingga kualitas air tetap terjaga dan produktivitas budidaya dapat meningkat,” ujar Helmy dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1).

Sistem monitoring yang diterapkan dilengkapi dengan berbagai sensor untuk mengukur parameter penting kualitas air, seperti pH, suhu air, dan kadar oksigen terlarut (dissolved oxygen/DO). Data dari sensor tersebut dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi berbasis Android yang dikembangkan oleh tim Telkom University.

Menariknya, seluruh sistem menggunakan panel surya sebagai sumber energi utama, sehingga dapat beroperasi secara mandiri tanpa bergantung pada jaringan listrik umum. Pendekatan ini dinilai sangat cocok diterapkan di wilayah desa yang memiliki keterbatasan akses listrik.

Dalam pelaksanaannya, program Pengmas ini melibatkan dosen dan mahasiswa Telkom University Surabaya. Para dosen berperan memberikan bimbingan teknis, sementara mahasiswa terlibat langsung dalam perancangan perangkat, pengembangan aplikasi Android, hingga pemasangan dan pengoperasian alat di lapangan.

“Program ini tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah,” jelas Helmy.

Selain pemasangan alat, tim Pengmas juga memberikan pengarahan dan modul pelatihan kepada petani ikan di Desa Sari Rogo. Petani diajarkan cara menggunakan alat monitoring serta membaca data kualitas air melalui aplikasi, sehingga dapat segera mengambil tindakan apabila terjadi perubahan kondisi air yang berpotensi membahayakan ikan.