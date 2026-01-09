Konsumsi Digital Meningkat, Trafik Data Indosat Naik 20 Persen Selama Nataru 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mencatat peningkatan trafik data yang signifikan sepanjang 2025, seiring meningkatnya konsumsi digital masyarakat Indonesia.

Selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada 21 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026, trafik data nasional tumbuh double-digit, meningkat sekitar 15 persen dibanding hari normal dan lebih dari 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lonjakan trafik tersebut menunjukkan semakin meluasnya aktivitas digital di berbagai wilayah, termasuk daerah wisata dan kawasan yang sebelumnya memiliki tingkat penggunaan data lebih rendah.

Indosat memastikan seluruh kebutuhan data tetap terlayani secara stabil meski terjadi lonjakan trafik selama libur panjang. Hal ini didukung kesiapan jaringan di ribuan titik strategis serta perluasan infrastruktur yang terus dilakukan.

Optimalisasi jaringan juga dilakukan melalui pemanfaatan Digital Intelligence Operations Center (DIOC), pusat operasi berbasis kecerdasan artifisial (AI) yang memungkinkan pemantauan performa jaringan secara real time.

Director and Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung mengatakan pertumbuhan trafik data mencerminkan perkembangan ekonomi digital Indonesia.

“Pertumbuhan trafik data bukan sebatas indikator teknis, tetapi gambaran nyata perkembangan ekonomi digital Indonesia. Lonjakan penggunaan data kini tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di destinasi wisata dan pusat ekonomi baru,” ujar Desmond, Jumat (9/1).

Menurutnya, dukungan teknologi AI di DIOC memungkinkan tim teknis merespons potensi gangguan lebih cepat, sehingga pelanggan IM3, Tri, dan HiFi tetap menikmati koneksi andal di mana pun berada.