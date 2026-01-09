JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Geger! Petugas Kebersihan Apartemen di Rungkut Surabaya Temukan Bungkusan Diduga Janin

Geger! Petugas Kebersihan Apartemen di Rungkut Surabaya Temukan Bungkusan Diduga Janin

Jumat, 09 Januari 2026 – 10:35 WIB
Geger! Petugas Kebersihan Apartemen di Rungkut Surabaya Temukan Bungkusan Diduga Janin - JPNN.com Jatim
Petugas polisi saat memasang garis police line di lokasi penemuan bungkusan plsatik yang diduga berisi janin di parkiran apartemen kawasan Rungkut, Surabaya, Kamis (8/1) malam. Foto: Dok. Polsek Rungkut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana Apartemen di kawasan Kecamatan Rungkut, Surabaya mendadak geger setelah ditemukan bungkusan mencurigakan yang diduga berisi janin di area parkir lantai dua, Kamis (8/1).

Bungkusan tersebut pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan apartemen bernama Suhadi saat menjalankan tugas rutin sekitar pukul 14.30 WIB.

Suhadi mengaku menemukan bungkusan plastik berisi daging berlumuran darah di dalam tong sampah area parkir.

Baca Juga:

"Awalnya saya kira bungkusan daging buat bakso, tetapi pas saya lihat lebih dekat ternyata penuh darah dan baunya anyir," ungkap Suhadi.

Merasa curiga, Suhadi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada pihak keamanan apartemen. Laporan itu selanjutnya diteruskan ke kepolisian.

Dia mengaku sempat ragu saat pertama kali melihat bungkusan tersebut dan memastikan isinya beberapa kali. Namun kondisi plastik yang berlumuran darah membuatnya yakin bahwa benda itu bukan sampah biasa.

Baca Juga:

“Saya yakin itu janin,” katanya.

Sementara itu, Kapolsek Rungkut Kompol Agus Santoso membenarkan adanya penemuan tersebut. Dia menyebut laporan diterima sekitar pukul 14.30 WIB.

Petugas kebersihan di apartemen kawasan Rungkut Surabaya menemukan bungkusan diduga berisi janin.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   penemuan janin bungkusan janin apartemen gunawangsa merr polsek rungkut penemuan janin Surabaya apartemen rungkut

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU