Geger! Petugas Kebersihan Apartemen di Rungkut Surabaya Temukan Bungkusan Diduga Janin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana Apartemen di kawasan Kecamatan Rungkut, Surabaya mendadak geger setelah ditemukan bungkusan mencurigakan yang diduga berisi janin di area parkir lantai dua, Kamis (8/1).

Bungkusan tersebut pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan apartemen bernama Suhadi saat menjalankan tugas rutin sekitar pukul 14.30 WIB.

Suhadi mengaku menemukan bungkusan plastik berisi daging berlumuran darah di dalam tong sampah area parkir.

"Awalnya saya kira bungkusan daging buat bakso, tetapi pas saya lihat lebih dekat ternyata penuh darah dan baunya anyir," ungkap Suhadi.

Merasa curiga, Suhadi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada pihak keamanan apartemen. Laporan itu selanjutnya diteruskan ke kepolisian.

Dia mengaku sempat ragu saat pertama kali melihat bungkusan tersebut dan memastikan isinya beberapa kali. Namun kondisi plastik yang berlumuran darah membuatnya yakin bahwa benda itu bukan sampah biasa.

“Saya yakin itu janin,” katanya.

Sementara itu, Kapolsek Rungkut Kompol Agus Santoso membenarkan adanya penemuan tersebut. Dia menyebut laporan diterima sekitar pukul 14.30 WIB.