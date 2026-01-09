Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Hingga Hujan Lebat dari Pagi Sampai Malam

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (9/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Blimbing dan Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Karangploso, Lawang, Pagelaran, Pakis, Poncokusumo, dan Singosari. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kromengan, Ngajum, Pagak, Pujon, Sumberpucung, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.