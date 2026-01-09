JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Hingga Hujan Lebat dari Pagi Sampai Malam

Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Hingga Hujan Lebat dari Pagi Sampai Malam

Jumat, 09 Januari 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Hingga Hujan Lebat dari Pagi Sampai Malam - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (9/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Blimbing dan Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Baca Juga:

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Baca Juga:

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Karangploso, Lawang, Pagelaran, Pakis, Poncokusumo, dan Singosari. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kromengan, Ngajum, Pagak, Pujon, Sumberpucung, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU