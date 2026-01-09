Cuaca Surabaya Hari ini, Kawasan Berikut Pagi Sampai Malam Potensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (9/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tegalsari, Wiyung, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Rungkut, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo berawan. Kawasan lainnya gerimis.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas.