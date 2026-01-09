Cuaca Jawa Timur 9 Januari 2026, Pagi-Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (9/1).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Kediri. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung.

Adapun wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Kediri dan Sidoarjo. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Gresik, Kota Blitar, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Gresik, Kota Blitar, dan Tuban. Gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Kediri, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, lamongan, Lumajang, Situbondo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27-28 kilometer per jam.