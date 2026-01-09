JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Jawa Timur 9 Januari 2026, Pagi-Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat

Cuaca Jawa Timur 9 Januari 2026, Pagi-Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat

Jumat, 09 Januari 2026 – 08:13 WIB
Cuaca Jawa Timur 9 Januari 2026, Pagi-Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (9/1).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Kediri. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung.

Adapun wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Baca Juga:

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Kediri dan Sidoarjo. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Gresik, Kota Blitar, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Gresik, Kota Blitar, dan Tuban. Gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Kediri, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, lamongan, Lumajang, Situbondo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

Baca Juga:

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27-28 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di Jawa Timur cuaca cuaca hari ini ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU