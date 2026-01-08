Prabowo Umumkan Swasembada Pangan, PT SGN Siap Kawal Swasembada Gula

jatim.jpnn.com, KARAWANG - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) hadir dalam kegiatan Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang menjadi momentum pengumuman swasembada pangan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Rabu (7/1).



Kehadiran PT SGN dalam agenda nasional tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung penuh program strategis pemerintah, khususnya swasembada pangan nasional serta upaya berkelanjutan menuju Swasembada Gula Nasional.



Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan nasional pada tahun 2025.



“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Rabu 7 Januari tahun 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.



Prabowo menyatakan swasembada pangan merupakan fondasi utama kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Menurutnya, kemandirian pangan menjadi syarat mutlak agar sebuah negara dapat berdiri tegak tanpa ketergantungan pada bangsa lain.



“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau pangan tergantung pada bangsa lain,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam laporannya menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Prabowo dalam memperkuat sektor pertanian nasional.



Dia menyebut keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor, termasuk kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan.