18 Warga Jatim Terpapar Super Flu, Dinkes Pastikan Terkendali

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 18 warga Jawa Timur terkonfirmasi terinfeksi Influenza A (H3N2) Subclade K atau yang kerap disebut super flu. Meski demikian, Dinas Kesehatan Jawa Timur memastikan situasi masih terkendali dan masyarakat diminta tidak panik, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur mengatakan Dr Erwin Astha Triyono mengatakan seluruh kasus yang ditemukan telah ditangani dengan baik dan saat ini seluruh pasien dalam kondisi membaik bahkan sembuh.

“Dari total 18 kasus yang terdeteksi di Jawa Timur, seluruhnya sudah kami lakukan pemantauan, termasuk penelusuran kontak erat. Alhamdulillah, kondisinya saat ini membaik dan tidak ada yang berkembang menjadi kasus berat,” ujar Erwin, Kamis (8/1).

Erwin mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sentinel Influenza Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infection (SARI) yang diperiksa di BBLKM Surabaya dan dikonfirmasi melalui Whole Genome Sequencing (WGS) di Jakarta, kasus di Jatim ditemukan pada periode September hingga November 2025.

“Mayoritas pasien berasal dari kelompok usia anak dan remaja, dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang seimbang,” katanya.

Seluruh kasus terdeteksi melalui site sentinel di Kota Malang, yakni di Puskesmas Dinoyo untuk kasus ILI dan RSUD dr. Saiful Anwar (RSSA) untuk kasus SARI. Rinciannya, 17 pasien ILI berdomisili di Kota Malang, sementara satu pasien SARI berasal dari Kabupaten Pasuruan. Dari hasil penelusuran epidemiologi, tidak satu pun pasien memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri.

Erwin memastikan, dari total kasus tersebut hanya satu pasien yang sempat menjalani perawatan di RSSA Malang pada September 2025 dan kini telah dinyatakan sembuh.

Untuk mencegah meluasnya penularan, Pemprov Jatim terus memperkuat langkah antisipasi, mulai dari surveilans rutin ILI-SARI, pemantauan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), hingga pelaporan hasil laboratorium melalui aplikasi New All Record (NAR). Koordinasi intensif dengan Kementerian Kesehatan RI juga terus dilakukan.