Resmi Meluncur di Surabaya, Ini Spesifikasi dan Harga Indomobil eMotor Sprinto

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mengawali tahun 2026, PT Indomobil Emotor Internasional (IEI) memperkuat komitmennya menghadirkan kendaraan listrik melalui regional launching roadshow Indomobil eMotor (IM) Sprinto di Surabaya.

Peluncuran regional IM Sprinto sebagai bagian dari rangkaian roadshow nasional setelah tampil perdana di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 pada November lalu.

Sebagai lini produk terbaru, Indomobil eMotor Sprinto dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas urban dengan memadukan desain stylish, performa bertenaga, kepraktisan tinggi, serta efisiensi energi. Skuter listrik ini menyasar pengguna perkotaan yang menginginkan kendaraan ramah lingkungan tanpa mengorbankan kenyamanan dan gaya berkendara.

“Surabaya merupakan pasar dengan potensi besar, didorong oleh pertumbuhan pengguna motor listrik yang terus meningkat setiap tahunnya. Peluncuran Indomobil eMotor Sprinto di kota ini menjadi langkah strategis untuk semakin mendekatkan teknologi kendaraan listrik kepada masyarakat,” ujar CEO PT Indomobil Emotor Internasional Pius Wirawan di Excelso – SUB Sentral Tunjungan, Surabaya, Kamis (8/1).

Salah satu jurnalis menjajal performa Indomobil eMotor Sprinto saat peluncuran di Surabaya, Kamis (8/1). Foto: Source for JPNN

Menurut Pius, Sprinto hadir untuk memberikan pengalaman berkendara yang tidak hanya ekonomis dan ramah lingkungan, tetapi juga stylish, modern, dan menyenangkan, khususnya bagi masyarakat perkotaan.

“Kami ingin membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Timur untuk beralih ke kendaraan listrik yang berkualitas, terpercaya, dan didukung ekosistem layanan yang kuat. Ini sekaligus menjadi kontribusi kami dalam mendorong mobilitas ramah lingkungan di Indonesia,” tambahnya.

Dari sisi desain, Sprinto mengusung karakter sporty dengan sentuhan futuristik. Bagian depan tampil agresif berkat VoltAura Emblem, AeroBlade Panel, dan VoltArmor Panel. Sementara di bagian belakang, Arc Tail Light memberikan pencahayaan optimal, dipadukan G-Force Ready Panel yang menegaskan integrasi fitur digital.