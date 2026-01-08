Bandara Juanda Diterjang Puting Beliung, Tiga Penerbangan Dialihkan ke Semarang

JPNN.com

Kamis, 08 Januari 2026 – 19:27 WIB
Hujan disertai angin puting beliung terjadi di kawasan Bandara Internasional Juanda, Kamis (8/1) sore. Meski demikian, insiden itu tidak berdampak pada operasional bandara. Foto: BPBD Jatim

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Hujan disertai angin puting beliung terjadi di kawasan Bandara Internasional Juanda, Kamis (8/1) sore. Meski demikian, insiden itu tidak berdampak pada operasional bandara.

General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengungkapkan insiden itu menyebabkan tiga penerbangan yang hendak menuju Bandara Juanda dialihkan pendaratan ke Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah.

"Terdapat tiga penerbangan yang melakukan pengalihan pendaratan (divert) menuju Bandara Ahmad Yani Semarang. Kami terus berkoordinasi dengan maskapai serta AirNav Indonesia terkait penyesuaian jadwal penerbangan berikutnya," kats Tohir dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1).

Selain itu, peristiwa itu mengakibatkan beberapa pohon di area parkir Terminal 1 tumbang dan menimpa beberapa kendaraan yang terparkir.

"Tidak terdapat korban jiwa atas kejadian ini," ucapnya.

Tohir mengimbau kepada calon penumpang untuk terus memantau informasi terkini mengenai status penerbangannya melalui maskapai masing-masing maupun Contact Center 172.

"Kami juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan instansi terkait guna memonitor situasi cuaca dalam rangka menjaga keselamatan operasional dan kenyamanan penumpang. Informasi perkembangan akan kami sampaikan secara berkala," ujarnya. (mcr23/jpnn)

Puting beliung terjang Bandara Juada menyebabkan satu pohon tumbang dan tiga penerbangan dialihkan

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

