Telkom University Hadirkan Hidroponik Dukung Ketahanan Pangan Pesantren di Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Tim dosen dan mahasiswa Teknik Elektro dan Teknik Komputer Telkom University Kampus Surabaya melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dengan menyumbangkan peralatan serta memberikan pelatihan sistem pertanian modern berbasis hidroponik dan panel surya.

Kegiatan ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam peningkatan ketahanan pangan nasional, sekaligus mewujudkan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menghilangkan kelaparan atau zero hunger.

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Telkom University Anifatul Faricha mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan pada 6 Januari 2026 dan didanai melalui skema hibah internal pengabdian masyarakat Telkom University tahun 2025.

“Kami melibatkan dosen dan mahasiswa agar inovasi teknologi tepat guna dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan,” ujar Anifatul, Kamis (8/1).

Mitra penerima manfaat kegiatan ini adalah Pondok Pesantren Fathul Hidayah yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Pangean, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan.

Menurut Anifatul, pondok pesantren dipilih sebagai mitra karena memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan di daerah melalui sektor pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, tim pengabdian menyerahkan seperangkat peralatan pertanian modern, berupa satu set media hidroponik yang dilengkapi sistem pengairan otomatis. Media hidroponik tersebut juga didukung sumber daya listrik berbasis energi terbarukan, yakni panel surya beserta perangkat kontrolnya.

Selain itu, tim pengabdian yang beranggotakan Rifki Dwi Putranto dan Susijanto Tri Rasmana juga menyumbangkan lampu otomatis berbasis panel surya untuk mendukung aktivitas pesantren secara ramah lingkungan.