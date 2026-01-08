Tim SAR Temukan Nelayan yang Hilang di Perairan Gresik

jatim.jpnn.com, GRESIK - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Mat Rakim, nelayan yang dilaporkan hilang terjatuh ke laut seusai perahunya menabrak kapal di Dermaga Mbah Kajim, Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sejak Senin (5/1). Korban ditemukan hari ini, Kamis (8/1) sekitar pukul 07.45 WIB dalam kondisi meninggal dunia.

Kasi Operasi dan Siaga Kantor SAR Kelas A Surabaya, Didit Arie R., selaku SAR Mission Coor-dinator (SMC) mengatakan korban ditemukan oleh tim SAR gabungan di lokasi yang berjarak sekitar 2,65 kilometer dari titik awal korban dilaporkan jatuh ke laut.

“Korban ditemukan pada hari ketiga pencarian dalam kondisi meninggal dunia,” kata Didit.

Setelah dievakuasi dari lokasi penemuan ke darat, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses selanjutnya. Dalam upaya pencarian, tim SAR gabungan mengerahkan sebanyak tiga SRU air yang melakukan penyisiran di sejumlah area berbeda di sekitar perairan Gresik.

SRU air pertama melakukan pencarian di area seluas sekitar 1,56 mil laut, sementara SRU air kedua menyisir area seluas sekitar 2,71 mil laut. Kedua SRU tersebut menggunakan perahu karet. Adapun SRU air ketiga melakukan pencarian di area seluas sekitar 4,71 mil laut dengan menggunakan speedboat.

Selain pencarian di laut, tim SAR gabungan juga menurunkan personel untuk melakukan penyisiran dan pemantauan darat di sepanjang pesisir pantai guna memperluas jangkauan pencarian.

Menurut Didit, kondisi cuaca di sekitar area pencarian terbilang cukup bersahabat. Meski demikian, proses pencarian tetap dilakukan dengan mengedepankan faktor keselamatan seluruh personel yang terlibat.

“Keselamatan personel tetap menjadi prioritas utama dalam operasi SAR ini, terlebih lagi area pencarian korban masuk dalam alur pelayaran Surabaya,” ujarnya.