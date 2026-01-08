Smart-Sutrah, Inovasi Mahasiswa Telkom University Bantu Jemaah Khusyuk Beribadah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa dari Kelompok Keahlian ETHES (Electrical Engineering and Advanced System) Telkom University melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi teknologi berbasis Internet of Things (IoT) hadir di lingkungan masjid.

Kegiatan itu bertajuk Penerapan Smart-Sutrah sebagai Inovasi Teknologi Penghitung Rakaat Salat dan Penanda Shaf Berbasis IoT di Masjid Takhobbar Surabaya.

Tim pengabdian juga melibatkan Dr Fannush Shofi Akbar, S.ST. dan Dr Chaironi Latif, S.Si., serta mendapat dukungan dari Center of Excellence Motion Technology for Safety, Health and Wellness (MOSHEE).

Ketua pelaksana kegiatan Nilla Rachmaningrum menjelaskan inovasi yang diterapkan di masjid tersebut bertujuan mendukung kekhusyukan ibadah sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna di tengah masyarakat.

Smart-Sutrah merupakan perangkat inovatif berbasis IoT yang dirancang untuk membantu jemaah menghitung rakaat salat secara otomatis sekaligus berfungsi sebagai penanda saf salat.

“Teknologi ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan perhitungan rakaat, khususnya bagi jemaah lanjut usia, jemaah dengan keterbatasan tertentu, maupun saat salat berjemaah dalam kondisi padat,” jelas Nilla, Kamis (8/1).

Dia menjelaskan pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi penggunaan Smart-Sutrah, demonstrasi alat, serta pendampingan langsung kepada pengurus dan jamaah Masjid Takhobbar Surabaya.

"Antusiasme jemaah terlihat dari partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung serta respons positif terhadap kemudahan penggunaan perangkat tersebut," ungkapnya.