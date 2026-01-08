Kronologi Rumah di Sawahan Surabaya Kebakaran Sebabkan 6 Orang Luka-luka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah rumah di Jalan Simo Gunung Gg I Nomor 44, Sawahan, Surabaya mengalami kebakaran, Kamis (8/1). Api muncul dipicu tabung gas elpiji ngebros.

Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Much Rokim menyampaikan peristiwa itu terjadi pukul 03.55 WIB.

“Unit Tempur Pos Grudo tiba lebih dahulu langsung melakukan pemadaman. Total ada 9 unit pemadam dan 4 unit tim rescue yang diterjunkan,” kata Rokim.

Rokim menjelaskan insiden itu bermula saat pemilik rumah sedang melakukan persiapan untuk berjualan.

“Namun, tiba-tiba tabung elpiji ngebros dan menyambar ke barang yang berada di dekat elpiji,” katanya.

Api dengan cepat melahap seluruh ruangan yang berada di lantai dua dengan luas 6x12 meter. Akibat kejadian itu enam orang mengalami luka bakar.

“Untuk korban dirujuk ke RS. William Booth, empat orang dibawa menggunakan ambulans PMI, sedangkan dua orang korban dibawa menggunakan ambulan dari warga setempat,” jelasnya.

Setelah satu jam, api pokok dapat dipadamkan pukul 04.25 WIB. Pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif 05.08 WIB