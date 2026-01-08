Elpiji Bocor Membakar Rumah di Sawahan Surabaya, 6 Orang Luka Bakar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah rumah dua lantai di Jalan Simo Gunung Gang I Nomor 44, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya dilalap si jago merah, Kamis (8/1) dini hari. Kebakaran diduga dipicu kebocoran tabung elpiji.

Peristiwa tersebut mengakibatkan enam orang penghuni rumah mengalami luka bakar dengan tingkat keparahan berbeda-beda dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 03.55 WIB.

“Petugas dari Pos Grudo langsung diberangkatkan dan tiba di lokasi pukul 03.59 WIB. Api pokok dipadamkan sekitar pukul 04.25 WIB dan proses pembasahan selesai pukul 05.08 WIB. Situasi kemudian dinyatakan kondusif,” kata Rokhim.

Sebanyak sembilan unit mobil pemadam kebakaran dan empat unit tim rescue dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pemadaman dilakukan secara statis dengan sumber air dari sungai terdekat karena api sudah membesar dan menguasai seluruh bangunan.

Berdasarkan pendataan, rumah yang terbakar memiliki luas sekitar 6 x 12 meter dengan dua lantai dan seluruh bagian bangunan terdampak api.

Rokhim menjelaskan kebakaran diduga kuat terjadi akibat kebocoran tabung elpiji saat pemilik rumah bersiap berjualan.

“Menurut keterangan pemilik, tabung elpiji tiba-tiba bocor dan api menyambar barang-barang di sekitarnya sehingga dengan cepat membesar,” ujarnya.