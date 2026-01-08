Pekerja Proyek Saluran Drainase di Ketintang Madya Tewas Terjatuh Saat Pasang U-Ditch

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Proyek pembangunan saluran milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang berlokasi di depan Griyo Comel, Jalan Ketintang Madya memakan korban jiwa.

Seorang pekerja berinisial PHS (31) warga Jalan Lasem, Kecamatan Krembangan, Surabaya meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam saluran saat proses pemasangan U-Ditch, Selasa (6/1) sekitar pukul 23.48 WIB.

Kapolsek Jambangan AKP Budhianto membenarkan peristiwa kecelakaan kerja tersebut. Dia menjelaskan insiden bermula ketika material U-Ditch hendak dipindahkan dari atas truk menggunakan forklift, namun proses tersebut tidak berhasil.

“Diduga saat proses penurunan, U-Dith dari sisi kiri goyang atau tersenggol sehingga terguling dan menyebabkan korban terjatuh ke dalam saluran,” ujar Budhianto, Rabu (7/1).

Korban mengalami luka serius di bagian dada setelah terbentur siku plengsengan saluran. Meski sempat dalam kondisi hidup, korban segera dievakuasi dan dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jatim menggunakan mobil proyek.

Namun, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Dia menambahkan proyek saluran tersebut merupakan pekerjaan milik Pemkot Surabaya. Pihak keluarga korban menolak dilakukan visum terhadap jenazah.