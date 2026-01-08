Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Cerah Berawan Hingga Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (8/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Donomulyo, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Pujon, Sumberpucung, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Donomulyo, Gondanglegi, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Ngantang, Pagak, pagelaran, Pakisajim Poncokusumo, Pujon, Singosari, Sumberpucung, Tirtoyudo, Tumpang, turen, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Bantur, Bululawang, Donomulyo, Kalipare, Kepanjen, dan Pagak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.