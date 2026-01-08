JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Lewat Film Cyberbullying, Dindik Jatim Perkuat Pendidikan Karakter Guru di Gresik

Lewat Film Cyberbullying, Dindik Jatim Perkuat Pendidikan Karakter Guru di Gresik

Kamis, 08 Januari 2026 – 09:34 WIB
Lewat Film Cyberbullying, Dindik Jatim Perkuat Pendidikan Karakter Guru di Gresik - JPNN.com Jatim
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai saat memberikan arahan setelah menonton film Cyberbullying sebagai media edukasi kepada guru di Gresik. Foto: Dok. Dindik Jatim

jatim.jpnn.com, GRESIK - Layar bioskop tak lagi sekadar menjadi ruang hiburan. Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur memanfaatkannya sebagai ruang edukasi dan refleksi bersama melalui kegiatan nonton bareng film Cyberbullying: Ketika Dunia Menjatuhkanmu, Bisakah Kamu Bangkit Kembali?

Kegiatan yang digelar di CGV Icon Mall Gresik itu diikuti ratusan guru dan tenaga kependidikan, serta melibatkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Wilayah Gresik Eko Agus Suwandi.

Nobar tersebut juga menjadi wujud sinergi lintas sektor antara Dindik Jatim dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Gresik.

Baca Juga:

Film garapan Rusmin Nuryadin berlatar Kota Makassar itu mengajak penonton menyelami realitas perundungan digital yang kian dekat dengan kehidupan peserta didik.

Kepala Dindik Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan, kegiatan nobar film Cyberbullying merupakan bagian dari penguatan literasi digital sekaligus sosialisasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017.

“Melalui medium film, kami ingin membangun empati dan kesadaran kolektif akan bahaya cyberbullying, khususnya bagi remaja,” ujar Aries, Rabu (7/1).

Baca Juga:

Film Cyberbullying sendiri mengisahkan Neira Kanjera, siswi berprestasi yang hidupnya berubah drastis akibat tuduhan dan hujatan di media sosial. Luka psikologis yang dialami Neira menjadi gambaran nyata dampak dunia digital terhadap kesehatan mental anak.

Seusai nobar, Aries menegaskan pendidikan karakter tidak cukup hanya disampaikan melalui teori di ruang kelas. Menurutnya, pengalaman emosional dan reflektif justru lebih efektif menanamkan nilai kepada pendidik maupun peserta didik.

Film Cyberbullying menjadi media edukasi Dinas Pendidikan Jatim untuk guru di Gresik.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Dindik Jatim Dinas pendidikan jatim Film Cyberbullying pendidikan karakter literasi digital Perundungan digital perlindungan anak berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU