Cuaca Surabaya Hari ini, Siang & Sore Berpotensi Gerimis Hingga Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (8/1).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bulak, Genteng, Gubeng, Kenjeran, Mulyorejo, Rungkut, Semampir, Simokerto, Sukolilo, Tambaksari, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Bulak, Genteng, Gubeng, Kenjeran, Mulyorejo, Rungkut, Semampir, Simokerto, Sukolilo, Tambaksari, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.