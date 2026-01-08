JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Surabaya Hari ini, Siang & Sore Berpotensi Gerimis Hingga Hujan Lebat

Cuaca Surabaya Hari ini, Siang & Sore Berpotensi Gerimis Hingga Hujan Lebat

Kamis, 08 Januari 2026 – 09:04 WIB
Cuaca Surabaya Hari ini, Siang & Sore Berpotensi Gerimis Hingga Hujan Lebat - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (8/1).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bulak, Genteng, Gubeng, Kenjeran, Mulyorejo, Rungkut, Semampir, Simokerto, Sukolilo, Tambaksari, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Baca Juga:

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Bulak, Genteng, Gubeng, Kenjeran, Mulyorejo, Rungkut, Semampir, Simokerto, Sukolilo, Tambaksari, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Baca Juga:

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.

Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di surabaya cuaca cuaca Surabaya ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU