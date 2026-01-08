Avanza Tabrak Truk di Tol Jombang-Mojokerto, 2 Penumpang Tewas

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Tol Jombang-Mojokerto KM 688+500 jalur A, masuk Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Rabu (7/1).

Kejadian tersebut melibatkan mobil Toyota Avanza bernopol M 1330 GE yang dikemudikan Muklis Alviandi (25) warga Bangkalan, Madura dengan truk bermuatan besi D 8846 LC dikemudikan Muhidin (49) warga Kota Bogor.

Kanit PJR Jatim 3 AKP Sudirman mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 13.11 WIB. Mulanya Mobil Toyota Avanza melaju dari arah Nganjuk menuju arah Madura.

“Posisi mobil melalui lajur cepat. Diduga, pengemudi kehilangan konsentrasi akibat mengantuk, sehingga tidak mampu mengantisipasi truk yang berada di depannya,” ujar Sudirman.

Tabrakan hebat menyebabkan mobil Avanza terguling kemudian melintang di lajur cepat, sedangkan truk berhenti di bahu jalan.

"Dua penumpang Avanza, Rofiah (64) dan Dwi Setyaningsih (61) warga Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan pengemudi Avanza Muklis Alviandi (25) mengalami luka ringan,” jelasnya.

Sopir truk Muhidin (49) bersama dua penumpang anak-anak Raditya Ramdan (10) dan M Ridho Dwi P (9) dilaporkan tidak mengalami luka luka

Setibanya di lokasi, petugas Patroli Jalan Raya (PJR) Jatim 3 segera mengevakuasi korban serta mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan berkepanjangan.