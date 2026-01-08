Cuaca Jawa Timur 8 Januari 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (8/1).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Nganjuk. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Lumajang, Madiun, Pacitan, Ponorogo, Probolinggo, Situbondo, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Pasuruan dan Nganjuk. Wilayah lainnya cerah berawan hingga gerimis.

Sorenya Kota Pasuruan masih hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Kota Blitar, Lamongan, Nganjuk, Ponorogo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

Malamnya gerimis masih mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Kota Blitar, Lamongan, Nganjuk, Ponorogo, dan Tulungagung. Beberapa jam kemudian cerah berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)