Pemkot Surabaya Perketat Skrining & Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas Cegah Super Flu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus Super Flu belum ditemukan di Kota Surabaya. Meski demikian. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tetap meningkatkan kewaspadaan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau kepada masyarakat, supaya tidak menganggap remeh kondisi kesehatan, seiring potensi penyebaran virus Super Flu.

“Langkah pencegahan konsisten kami lakukan khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas libur Natal dan Tahun Baru, baik di dalam kota maupun baru kembali dari luar negeri,” ujar Eri, Rabu (7/1).

Mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut menegaskan, bagi pelaku perjalanan dari luar negeri, prosedur skrining telah diterapkan secara ketat.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan, termasuk pengecekan suhu tubuh saat kedatangan, sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi penyakit, khususnya virus Super Flu.

"Kami berharap masyarakat memiliki kesadaran sendiri. Jika merasa kondisi tubuh kurang sehat, seperti demam, batuk, atau gejala flu lainnya, segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat," tegasnya.

Pihaknya juga telah menyiagakan seluruh puskesmas serta memperkuat koordinasi dengan rumah sakit.

Seluruh fasilitas kesehatan diminta untuk segera melapor, apabila menemukan pasien dengan gejala yang mengarah pada Super Flu.