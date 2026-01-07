Libur Nataru Dongkrak Pariwisata Jatim, Tercatat Hampir 20 Juta Pergerakan Wisatawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sektor pariwisata Jawa Timur kembali menunjukkan geliat positif selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Lonjakan pergerakan wisatawan yang mendekati 20 juta orang menjadi sinyal kuat bahwa Jawa Timur masih menjadi salah satu tujuan utama liburan di Indonesia.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian tersebut sebagai bukti meningkatnya minat masyarakat untuk berwisata ke berbagai daerah di Jawa Timur, seiring membaiknya konektivitas dan kesiapan destinasi.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur hingga 4 Januari 2026, total pergerakan wisatawan selama libur Nataru diperkirakan mencapai 19.882.730 perjalanan.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 10 juta wisatawan tercatat mengunjungi langsung destinasi wisata di berbagai daerah.

“Jumlah ini menunjukkan bahwa Jawa Timur tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk berlibur, khususnya saat momen panjang seperti Natal dan Tahun Baru,” kata Khofifah, Rabu (7/1).

Data Disbudpar Jatim mencatat, kunjungan wisatawan nusantara masih mendominasi dengan angka 9.979.142 orang, sedangkan wisatawan mancanegara mencapai 26.035 kunjungan.

Peningkatan wisatawan asing dinilai sebagai dampak positif dari semakin terkoneksinya infrastruktur jalan dan kemudahan akses antardaerah.

Khofifah mencontohkan, perjalanan dari Surabaya menuju Banyuwangi kini semakin singkat berkat jaringan tol yang terhubung sehingga destinasi seperti Pantai Boom dan kawasan Ijen dapat dijangkau dalam waktu sekitar lima jam.