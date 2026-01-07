JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Perahu Tabrak Kapal, Nelayan Gresik Dilaporkan Hilang

Perahu Tabrak Kapal, Nelayan Gresik Dilaporkan Hilang

Rabu, 07 Januari 2026 – 19:47 WIB
Perahu Tabrak Kapal, Nelayan Gresik Dilaporkan Hilang - JPNN.com Jatim
Upaya pencarian terhadap Rakim (57), nelayan yang dilaporkan hilang di sekitar Dermaga Mbah Kajim, Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, masih terus dilakukan. Foto: SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, GRESIK - Upaya pencarian terhadap Rakim (57), nelayan yang dilaporkan hilang di sekitar Dermaga Mbah Kajim, Kelurahan Lumpur, Kecamatan/Kabupaten Gresik masih terus dilakukan.

Memasuki hari kedua pencarian, Rabu (7/1), tim SAR gabungan memperluas area pencarian dengan membagi personel ke dalam tiga Search and Rescue Unit (SRU).

Kepala Kantor SAR Surabaya selaku SAR Mission Coordinator (SMC) Nanang Sigit mengatakan pembagian SRU dilakukan untuk mengoptimalkan pencarian di perairan sekitar lokasi kejadian.

Baca Juga:

“Pada hari kedua ini, tim SAR gabungan kami bagi menjadi tiga SRU. SRU pertama melakukan pencarian menggunakan perahu LCR milik BPBD Gresik, SRU kedua melakukan penyisiran dengan perahu speed milik Polairud Polda Jatim dan Polairud Polres Gresik, sedangkan SRU ketiga menggunakan LCR dari Basarnas,” ujar Nanang.

Selain penyisiran di laut, tim SAR juga menyebarkan informasi orang hilang kepada para nelayan yang melintas di sekitar perairan Dermaga Mbah Kajim.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pencarian dengan melibatkan nelayan yang sedang melaut.

Baca Juga:

“Kami juga menyebarkan informasi kepada kapal-kapal nelayan yang melintas. Harapannya, jika ada yang melihat korban atau tanda-tanda keberadaan korban, bisa segera melaporkan kepada tim SAR,” jelasnya.

Nanang Sigit menambahkan, korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah perahu yang digunakannya menabrak kapal yang sedang bersandar di dermaga. Korban diduga terjatuh ke laut saat kejadian dan hingga kini belum ditemukan.

Tim SAR mengerahkan tiga SRU untuk cari nelayan yang hilang seusai perahu miliknya tertabrak kapal.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   GRESIK Nelayan hilang sar surabaya nelayan gresik hilang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU