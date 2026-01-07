Perahu Tabrak Kapal, Nelayan Gresik Dilaporkan Hilang

jatim.jpnn.com, GRESIK - Upaya pencarian terhadap Rakim (57), nelayan yang dilaporkan hilang di sekitar Dermaga Mbah Kajim, Kelurahan Lumpur, Kecamatan/Kabupaten Gresik masih terus dilakukan.

Memasuki hari kedua pencarian, Rabu (7/1), tim SAR gabungan memperluas area pencarian dengan membagi personel ke dalam tiga Search and Rescue Unit (SRU).

Kepala Kantor SAR Surabaya selaku SAR Mission Coordinator (SMC) Nanang Sigit mengatakan pembagian SRU dilakukan untuk mengoptimalkan pencarian di perairan sekitar lokasi kejadian.

“Pada hari kedua ini, tim SAR gabungan kami bagi menjadi tiga SRU. SRU pertama melakukan pencarian menggunakan perahu LCR milik BPBD Gresik, SRU kedua melakukan penyisiran dengan perahu speed milik Polairud Polda Jatim dan Polairud Polres Gresik, sedangkan SRU ketiga menggunakan LCR dari Basarnas,” ujar Nanang.

Selain penyisiran di laut, tim SAR juga menyebarkan informasi orang hilang kepada para nelayan yang melintas di sekitar perairan Dermaga Mbah Kajim.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pencarian dengan melibatkan nelayan yang sedang melaut.

“Kami juga menyebarkan informasi kepada kapal-kapal nelayan yang melintas. Harapannya, jika ada yang melihat korban atau tanda-tanda keberadaan korban, bisa segera melaporkan kepada tim SAR,” jelasnya.

Nanang Sigit menambahkan, korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah perahu yang digunakannya menabrak kapal yang sedang bersandar di dermaga. Korban diduga terjatuh ke laut saat kejadian dan hingga kini belum ditemukan.