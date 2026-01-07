Hyundai Creta Alpha Resmi Meluncur, Sebegini Harga OTR Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi meluncurkan seri terbaru Hyundai Creta Alpha secara serentak di empat kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Batam. Kehadiran varian anyar ini menegaskan komitmen Hyundai dalam memperkuat segmen SUV kompak di pasar otomotif nasional.

Head of Sales Hyundai Motors Indonesia Roy Astungkoro mengatakan Creta Alpha hadir dengan sejumlah penyegaran signifikan, baik dari sisi desain maupun penajaman segmentasi pasar.

“Creta Alpha membawa tampilan yang lebih tegas sekaligus positioning yang lebih jelas. Secara harga, untuk wilayah Jakarta kami banderol Rp455 juta OTR, sedangkan untuk Jawa Timur, khususnya Surabaya dan Malang, berada di angka Rp459.850.000,” ujar Roy saat peluncuran di Pakuwon Mall Surabaya, Rabu (7/1).

Dia menambahkan terdapat sedikit perbedaan harga di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Banyuwangi. Namun untuk Surabaya, harga Creta Alpha tetap dipatok Rp459.850.000.

Tak hanya menawarkan pembaruan desain, Hyundai juga memetakan target pasar Creta Alpha secara lebih spesifik. Berdasarkan survei internal, mayoritas konsumen yang dibidik merupakan second buyer atau pembeli mobil kedua dengan rentang usia di atas 30 tahun.

“Secara demografi, pembeli Creta Alpha didominasi kalangan mapan yang membutuhkan SUV dengan karakter stylish, nyaman, dan fungsional untuk mobilitas harian,” jelas Roy.

Roy mengungkapkan persaingan SUV di Surabaya terbilang cukup ketat. Pada 2025, Hyundai Creta mencatatkan pangsa pasar sekitar 14 persen untuk segmen SUV tipe P di Surabaya.

Sementara secara keseluruhan di wilayah Jawa Timur, kontribusi market share Creta berada di kisaran 12 persen.