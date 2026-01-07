LDII Jatim Gandeng Telkom Perkuat Dakwah dan UMKM Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Biro Komunikasi, Informasi, dan Media (KIM) DPW LDII Jawa Timur menjalin silaturahmi sekaligus menjajaki peluang kerja sama strategis dengan Telkom Regional 3 di Telkom Landmark Tower, Surabaya, Rabu (7/1).

Wakil Ketua DPW LDII Jawa Timur Agung Riyanto mengatakan pemanfaatan teknologi informasi dan akses internet telah menjadi kebutuhan mendasar dalam aktivitas organisasi LDII, khususnya untuk mendukung dakwah, pembinaan warga, dan koordinasi kelembagaan.

“Sejak masa pandemi Covid-19, hampir seluruh kegiatan LDII, baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional, dilaksanakan secara daring. Pengajian, pembinaan, dan koordinasi organisasi sangat bergantung pada akses internet yang stabil dan andal,” ujar Agung.

Dia menjelaskan LDII memiliki program prioritas Delapan Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa yang meliputi bidang kebangsaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan herbal, ekonomi syariah, ketahanan pangan dan lingkungan hidup, teknologi digital, serta energi terbarukan.

Menurutnya, seluruh bidang pengabdian tersebut membutuhkan dukungan teknologi digital yang memadai agar dapat berjalan optimal dan menjangkau masyarakat secara luas.

Dari sisi kelembagaan, LDII Jawa Timur memiliki struktur organisasi yang kuat, terdiri atas 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota, sekitar 1.400 Pimpinan Cabang (PC) di tingkat kecamatan, serta Pimpinan Anak Cabang (PAC) di tingkat desa dan kelurahan.

“Dengan potensi wilayah, sumber daya manusia, dan jaringan organisasi tersebut, kami berharap dapat bersinergi dengan Telkom, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat program-program LDII,” ucapnya.

Dalam pertemuan itu, pengurus DPW LDII Jawa Timur diterima Senior Manager Regional SME Service Telkom Regional 3 Lilik Retno Agustiningsih, didampingi General Manager Regional Large Enterprise Government Service Wijayanto serta Manager Regional SME Service II Anas Teguh Syahadat.