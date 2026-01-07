JPNN.com

Lantai Dua Rumah di Dupak Timur Surabaya Ambrol, Penghuni Orang Luka

Rabu, 07 Januari 2026 – 13:32 WIB
Reruntuhan lantai dua rumah di Dupak Timur Gang 2, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Rabu (7/1). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lantai dua sebuah rumah di Jalan Dupak Timur Gang 2, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya ambrol, Rabu (7/1) pagi. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang terluka, sedangkan dua penghuni lainnya sempat terjebak di lantai atas.

Dua penghuni yang terjebak merupakan ibu dan anak, namun keduanya berhasil dievakuasi oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya.

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Kota Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kejadian diterima petugas sekitar pukul 07.01 WIB.

"Laporan kejadian diterima petugas pada pukul 07.01 WIB. Satu menit kemudian Tim Rescue DPKP Kota Surabaya langsung diberangkatkan dan tiba di lokasi pada pukul 07.07 WIB," ujar Rokhim.

Dia menjelaskan bagian rumah yang ambrol merupakan dak cor lantai dua di area dapur. Dugaan sementara, kerusakan terjadi akibat kondisi bangunan yang sudah berusia tua sehingga struktur tidak lagi mampu menahan beban.

"Bangunannya saya rasa sudah tua," katanya.

Adapun korban dalam peristiwa tersebut yakni Nanang Tunggal Winardi (52) selaku pemilik rumah, Safitri Widowati (51), dan anak mereka Cedrica Nadja Safina (10).

Saat kejadian, ketiga korban berada di lantai dua. Namun, ketika dek lantai dapur ambrol, Nanang yang berada di area dapur terjatuh ke lantai dasar bersama reruntuhan bangunan.

Lantai dua rumah di Dupak Timur Surabaya ambrol menyebabkan satu orang penghuni terluka.
