Cuaca Malang Hari ini, Siang & Sore Gerimis, Malamnya Berawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (7/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore berawan di seluruh kawasan.

Malamnya kembali cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore Poncokusumo hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.