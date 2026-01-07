Cuaca Jawa Timur 7 Januari 2026, Siang dan Sore Wilayah Berikut Bakal Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (7/1).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Gresik, Jombang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Nganjuk, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Gresik, Jombang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Nganjuk, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)