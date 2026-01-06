Ditinggal Penghuni, Rumah di Pengampon Surabaya Ludes Dilahap Si Jago Merah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah rumah di Jalan Pengampon Gang 9 Nomor 7, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, dilalap api pada Selasa (6/1) sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 17.57 WIB.

Petugas pemadam kebakaran bergerak cepat dan tiba di tempat kejadian kebakaran (TKK) pada pukul 18.02 WIB. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan upaya pemadaman.

Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran dan dua unit dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut.

Unit yang diterjunkan berasal dari berbagai rayon dan pos pemadam di Kota Surabaya, serta didukung oleh tim rescue. Api dipadamkan dan dilanjutkan dengan proses pembasahan hingga kondisi dinyatakan aman dan kondusif pada pukul 19.11 WIB.

Rumah yang terbakar diketahui milik Edhi Hartanto Anggono. Bangunan tersebut memiliki luas sekitar 8 x 10 meter untuk lantai satu dan 3 x 4 meter untuk lantai dua.

Seluruh bagian bangunan dilaporkan terdampak kebakaran. Saat kejadian, kondisi rumah dalam keadaan kosong.

Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada laporan korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut.