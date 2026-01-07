967.368 Penumpang Gunakan Commuter Line Wilayah 8 Surabaya Selama Nataru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobilitas masyarakat Jawa Timur meningkat signifikan selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026. KAI Commuter mencatat hampir satu juta penumpang menggunakan layanan Commuter Line Wilayah 8 Surabaya sepanjang periode angkutan Nataru.

Selama 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, total pengguna Commuter Line Wilayah 8 Surabaya mencapai 967.368 orang. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 9 persen dibandingkan angkutan Nataru tahun sebelumnya yang mencatat 888.296 penumpang.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda menyampaikan bahwa peningkatan jumlah penumpang menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi rel sebagai moda utama selama musim liburan.

“Selama Nataru, terjadi peningkatan signifikan jumlah pengguna Commuter Line. Ini mencerminkan pergeseran masyarakat ke transportasi publik yang lebih efisien dan aman,” ujarnya.

Lonjakan tertinggi jumlah penumpang terjadi pada 28 Desember 2025. Pada hari tersebut, Commuter Line Wilayah 8 Surabaya melayani 56.494 penumpang dalam satu hari.

Dari sisi stasiun, Surabaya Gubeng menjadi titik dengan volume penumpang terbanyak selama masa Nataru, yakni 116.430 orang. Disusul Stasiun Wonokromo dengan 84.311 penumpang dan Stasiun Malang yang melayani 67.469 penumpang.

Sementara itu, berdasarkan rute perjalanan, Commuter Line Dhoho mencatat jumlah penumpang tertinggi dengan total 65.731 orang selama periode Nataru.

“Rute ini diikuti Commuter Line Penataran dengan 51.663 penumpang dan Commuter Line Supas sebanyak 19.556 penumpang,” katanya.